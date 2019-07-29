شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطالب بمواعيد محددة لتطهير الترع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحديد مواعيد تطهير الترع، خاصة عند مآخذ محطات المياه، لضمان عدم انقطاع المياه عن المواطنين خلال أشهر الصيف، وكذا متابعة ما يتم تقديمه من خدمات أساسية للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يضمن توافرها والارتقاء بمستواها.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

Advertisements

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة تولي اهتماماً بقضية التوعية بالاستخدام الرشيد للمياه في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الزيادة المضطردة في الاحتياجات المائية في ضوء عمليات التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

كما اطمأن المحافظ من رؤساء مركز الزقازيق وحي أول وثان على تطبيق منظومة الجمع المنزلى والتي انطلقت في عدد من الشوارع من خلال تسيير سيارات القمامة المدعمة بالعمال للمرور على المنازل بمواعيد محددة لتجميع أكياس القمامة من المنازل.

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من تطبيق منظومة الجمع المنزلى للقمامة تحسين مستوى النظافة والتخلص من تراكمات القمامة أول بأول ومحاربة ظاهرة (النباشين) حفاظاً على البيئة والشكل الجمالى والحضارى للمدينة، مشيراً إلى أن المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة جادة في إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة.