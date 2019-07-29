شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يُطلق المنظومة الجديدة لشراء القطن من الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، الإثنين، المنظومة الجديدة لشراء القطن من المنتجين والتي ستطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف.

كان وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماعا مع هيئة مكتب لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضائها، وذلك بشأن النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني المحصول.

في بداية اللقاء، أوضح الوزير أن هناك منظومة جديدة للقطن المصري في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالقطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج.