شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يترأس اجتماع «وادي النيل للملاحة» لبحث تطوير الهيئة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل، الإثنين، اجتماع مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية رقم 174، بحضور المهندس مالك بشير وكيل وزارة النقل السودانية.

بحث الاجتماع تطوير النظام الإدارى بالهيئة، وآليات النهوض بها وسبل تحديث وصيانة الوحدات والسفن النهرية وتوفير قطع الغيار اللازمة، مع متابعة ورفع مستوى الكوادر البشرية وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة والأمان للعاملين بها، وكذا دعوة المستثمرين للمشاركة في النهوض بالهيئة.

جاء ذلك خلال زيارة «الوزير» لمحافظة أسوان، والتى رافقه خلالها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد شرايين التنمية والعمران في كل أرجاء مصر من خلال إقامة وتشييد محاور وكباري تنموية على النيل بزيارة ميناء السد العالى شرق الدولي.

زيارة وزير النقل لمحافظة أسوان

زيارة وزير النقل لمحافظة أسوان