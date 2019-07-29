شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، الفريق أول حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.

وأضاف «راضي» أن «حميدتي» استعرض تطورات الموقف الحالي في السودان. وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفِي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.