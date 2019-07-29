شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود فى كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق محدود شب في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة أحمد عرابى بمدينة شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

حيث تلقي اللواء طارق العجيزى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الأنبا بولا، الكائنة بحارة محمد عفيفى المتفرع من شارع أحمد عرابى بمدينة شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق شب بحجرة إعداد الطعام بالكنيسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.