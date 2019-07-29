شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة:انشاء وحدة رصد لمتابعة المناطق الخالية من العفن البنى للبطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس بوزارة الزراعة ،أنه جارى انشاء وحدة رصد ومتابعة جيومكانية (G.I.S) خاصة بالمناطق الخالية من الفن البنى للبطاطس وتعتبر هذه الوحدة هى الأولى من نوعها فى هذا المجال .

وأوضحت مدير مشروع العفن البنى ، قى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بالأعداد لعمل إجراء بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لاجراء الأبحاث المفيدة فى مكافحة العفن البنى فى البطاطس.

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وتابعت نجلاء بلابل ، أنه طبقا لاخر تقرير تم عرضة على وزارة الزراعة ، يوضح أن اجمالى المناطق الخالية من العفن البنى بلغت حوالى (573 ألف فدان)، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ( البحيرة -الإسماعيلية -الشرقية -أسوان – شرق العوينات -الإسكندرية -الجيزة -المنيا -مطروح -المنوفية -الفيوم – الوادي الجديد).-

وأكد ت مدير مشروع العفن البنى ، أن وزارة الزراعة تواصل العمل على تطوير معامل المشروع، للحصول على الجودة (أيزو 17025)، حيث تم:-إجتياز إختبار الكفاءة (P.T) من المعهد الوطني البيولوجي بدولة سلوفيني ، استلام بعض الأجهزة المعملية لتحديث بعض المعامل. ، معايرة بعض الأجهزة المعملية عن طريق المعهد القومي للقياس والمعايرة.