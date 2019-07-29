شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية" يلتقى محافظ الإسماعيلية ويبحثان حل المشكلات المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد محافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان خلال زيارة الأمين العام لمحافظة الإسماعيلية، بحضور وفد من الأزهر الشريف لحضور فعاليات الملتقى الجماهيري الأول الذي يعقد تحت عنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة .. تنشئة..بناء".

في بداية اللقاء رحب اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية بالأمين العام والوفد المرافق له، حيث أشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته في مجال التوعية بالقضايا المجتمعية والتواصل مع الناس.

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فيما أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد على دور الأزهر المجتمعي وحرصه على التواجد على أرض الواقع والمشاركة في حل المشاكل المجتمعية التي تهدد أمن وسلامة الوطن، فضلا عن دوره من خلال انتشار وعاظ الأزهر في دعم روح الانتماء لدى الشباب ودعوتهم للعمل والاجتهاد والمشاركة في مسيرة البناء.

كما ناقش الأمين العام مع المحافظ التعاون المشترك في جانب التوعية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة.