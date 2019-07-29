شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" تستقبل 7384 حاجاً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشدد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف على البعثة الطبية للحج، على تكثيف الإجراءات الوقائية من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية للحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق، لرفع وعيهم الصحى، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، خلال موسم الحج.

وأكد "قنديل" على عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، موضحا أنه يتم توزيع مطويات وكتب إرشادية على الحجاج المصريين، فضلا عن مناظرة الحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق للتأكد من خلوهم من أى أمراض معدية.

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وأشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 13 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج المصريين بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأضاف صاحى أن جميع عيادات البعثة الطبية تعمل على مدار ال 24 ساعة، ويتوافر بها الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات وفيرة، موضحا ان جميع العاملين بالبعثة يعملون كخلية نحل لخدمة ضيوف الرحمن