الارشيف / أخبار مصر

بطريرك الكاثوليك يلتقى محافظ المنيا خلال زيارته الرعوية للمحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يلتقى محافظ المنيا خلال زيارته الرعوية للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك مساء أمس الأحد، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وذلك بمقر المحافظة،حضر اللقاء الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك و الأب كيرلس مكسيموس راعى الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، وذلك وفقا لما ذكره الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية.

 

خلال لقاء التعارف، استمع المحافظ لكلمة البطريرك عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ودورها التعليمى والثقافى فى المجتمع وتبادل الطرفان الحديث عن العلاقة مع كهنة الكنائس بمحافظة المنيا.

 

Advertisements

كان بطريرك الكاثوليك قد بدأ زيارة رعوية لمحافظة المنيا، منذ أيام دشن وافتتح خلالها عدة كنائس من بينها كنيسة كوم الدك والتقى مجلس كهنة المنيا على أن تنتهى الزيارة غدًا.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطريرك الكاثوليك يلتقى محافظ المنيا خلال زيارته الرعوية للمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا