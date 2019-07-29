شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يلتقى محافظ المنيا خلال زيارته الرعوية للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك مساء أمس الأحد، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وذلك بمقر المحافظة،حضر اللقاء الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك و الأب كيرلس مكسيموس راعى الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، وذلك وفقا لما ذكره الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية.

خلال لقاء التعارف، استمع المحافظ لكلمة البطريرك عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ودورها التعليمى والثقافى فى المجتمع وتبادل الطرفان الحديث عن العلاقة مع كهنة الكنائس بمحافظة المنيا.

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كان بطريرك الكاثوليك قد بدأ زيارة رعوية لمحافظة المنيا، منذ أيام دشن وافتتح خلالها عدة كنائس من بينها كنيسة كوم الدك والتقى مجلس كهنة المنيا على أن تنتهى الزيارة غدًا.