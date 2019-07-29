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دار الإفتاء تحذر فى موشن جرافيك من إفساد الحج بالشعارات السياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحج يعد أعظم شعائر الإسلام، ولا يليق أن نهدر هذه العظمة فيما نهانا الله عنه من الجدال والفسوق أثناء أداء شعائر الحج، وذلك برفع اللافتات السياسية والخوض فيما يؤدى إلى الفتنة والخلاف.

 

 

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ووجهت الدار فى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار رسالةً إلى كل من وفقه الله تعالى إلى أداء شعيرة الحج قالت فيها: "لا تضيع تلك اللحظات النفيسة فيما لا طائل وراءه، ولا تنشغل بغير عبادة الله تعالى فتلك لحظات عزيزة وربما إن فاتت لا تعود فاغتنمها. قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].

 

 

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