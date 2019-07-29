شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 4,9 مليار جنيه من قيمة الخطة الاستثمارية للصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التنمية المحلية قطاع التفتيش والمتابعة التابع للوزارة بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى المحافظات وذلك خلال زيارات القطاع المخططة والمفاجئة للوحدات المحلية على مدار العام .

وأكدت الوزارة ، أن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات والتى تبلغ قيمتها 13 مليار و653 مليون جنيه يتم انفاقها على 5 برامج رئيسية هى رصف الطرق والإنارة وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

المشروعات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكمن أهمية الخطة ودورها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم عنها حيث تشمل أيضاً تنفيذ منظومة النظافة الجديدة ومشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات العامة ( تعليم / صحة) بالقرى الفقيرة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورفع كفاءة البنية التحتية .

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يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالصعيد والارتقاء بمستوي التنمية والنهوض به فإن إقليم الصعيد حصل على الجزء الأكبر من الخطة الاستثمارية بقيمة 4,9 مليار جنيه وحصل إقليم القاهرة الكبرى على 4,3 مليار جنيه و إقليم غرب الإسكندرية على 2,4 مليار جنيه و إقليم وسط الدلتا على 1,6 مليار جنيه وإقليم سيناء 1,5 مليار جنيه .

الخطة الاستثمارية للمحافظات لهذا العام تراعى تطبيق العدالة فى توزيع التمويل للمشروعات المختلفة بكافة القرى والمراكز داخل المحافظات وتهدف الى الوصول لمشروعات ناجحة ومؤكد فائدتها وسد العجز وتغطية الأماكن المحرومة من الخدمات وتحقيق التوازن التنموي جغرافيًا وتحسين كفاءة استخدام المال العام، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والوزارات والجهات المركزية لحل مشكلة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضى المحافظات للإستفادة من الإستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.