شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه تم افتتاح أول مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بإندونيسيا، مؤكدا عمق العلاقة مع الشعب الإندونيسي، ودور الأزهر في نشر الوسطية وحماية الدين الإسلامي من الأفكار الهدامة.

وأشاد «عباس»- في بيان اليوم الإثنين عقب افتتاح المركز- بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال فروعها المنتشرة حول العالم في الحفاظ على الترابط بين الأزهر الشريف وأبنائه، موضحا أنه تم اختيار أفضل المتخصصين في تعليم اللغة العربية للأجانب لغة القرآن لفهم صحيح الدين والثقافة الإسلامية السمحة.

من جانبه، وجه وزير الشؤون الدينية بإندونيسيا السيد لقمان الحكيم شكر الحكومة والشعب الإندونيسي للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر لاهتمامه بالشعب الإندونيسي والعمل على فتح أبوابه للطلاب لتعلم الوسطية وصحيح الدين واختيار إندونيسيا ليكون بها أول فرع لمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

بدوره، أكد الدكتور محمد زين المجد، رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بإندونيسيا، أن أبناء الأزهر الشريف هم الحصن الأمين لنشر الوسطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الوسطية والاعتدال. حضر الافتتاح نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي، وكبار رجال الدولة ورؤساء الجامعات وأعضاء السفارة المصرية.

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