شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعلن الحصيلة الضريبية بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة. للإعلان عن الحصيلة الإيرادية للعام المالى المنتهى، وسط تأكيدات بتجاوز المستهدف بالموازنة العامة للدولة.

فى المقابل يطالب موظفو الضرائب، لاسيما المأمورين، بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية لتحفيزهم على تحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، والذى بدأ مطلع يوليو الجارى.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفى اليوم مع الوزير نائباه لشؤون الخزانة العامة والسياسات المالية ورؤساء المصالح والهيئات التابعة ومساعدوه وقيادات الوزارة.

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