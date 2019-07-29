شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن الانبا ابيفانيوس: حياته صارت منارة فى تاريخ الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الاثنين قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.



وقال قداسة البابا تواضروس الثاني ، في كلمته خلال القداس الإلهي ، إن الأنبا ابيفانيوس شهد له الجميع في مصر وخارجها، وأنه كان يحمل الرأى المعتدل وأنه صار محبوبا ومعروفا في كل مكان بمصر وخارجها.



وتابع قائلأ: كان يحيا حياة التوبة الدائمة وأنه كان يبحث دائما عن نقاوة القلب، وأن المنصب لم يغيره ولكنه ظل على طبيعته ولكنه كان يبحث عن توبة حقيقية داخل قلبه، وأنه عاش بسيرة عطرة طوال سنوات عمره ولم يشعر بذلك إلا أصحاب القلوب القاسية.

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وأضاف البابا تواضروس: الأنبا ابيفانيوس عاش أمينا في حياته، فهو تخرج من كلية الطب وعمل طبيبا حكيما ثم راهبا تقيا، وفي النهاية أسقفا شهيدا، فهو في كل مراحل حياته كان أمينا لحياته الداخلية في قلبه أمام الله، لافتا إلى أن الأسقف الراحل تبحر في العلوم اللاهوتية وأصبح له أصدقاء في كل مكان، وأنه عبر كل هذه الحياة وفي كل تفاصيلها كان يتمتع بالامانة في كل شئ.



وأكد البابا تواضروس أن حياة الأنبا اببيفانيوس أصبحت منارة في تاريخ كنيستنا، وأننا اليوم ننعم بشخصيته وبما قدمه من انتاج وعظات وتعليم، ولكن الكنيسة اكتسبته شفيعا ومصليا من أجل الجميع، وأنه رغم أن سنواته في الأسقفية قليلة إلا أن عمله كان كبيرا وشهد له الجميع.



يشار إلى أن الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار بوادى النطرون ولد في 27 يونيو 1954 ورحل عن عمر ناهز 64 عاما، ونال درجة الأسقفية عام 2013؛ وشغل منصب أسقف ورئيس لدير الأنبا مقار في وادي النطرون بمصر حتى وُجِدَ مقتولا صباح يوم 29 يوليو 2018،وأظهرت نتيجة التحقيقات أن القاتلين هما الراهبين أشعياء المقاري وفلتاؤوس المقاري، وقضت محكمة جنايات دمنهور في 24 أبريل 2019 بالحكم عليهما بالإعدام شنقاً بعد إحالة هيئة المحكمة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية في شهر فبراير الماضى.

