شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية :الانتهاء من إجراءات تسجيل 18 صنف بنجر سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، عن تسجيل عدد 3 صنف بنجر سكر، والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 15 صنف بنجر سكر من الأصناف المستوردة تابعة لعدد خمسة شركات اجنبية، مؤكدا:أن هذه الاصناف مقاومة للأمراض.

وأكد تقرير البحوث الزراعية ، أنه طبقا لأخر تقرير تم عرضة على وزارة الزراعة، تم تعريف 250 نوع من النباتات الطبية والبرية، وذلك من خلال استخدام الباركود للأحماض النووية، موضحا أن جميع الأنواع تم توثيقهم وإيداعهم فى البنك الدولى للجينات باسم مصر.

وأوضح التقرير، أنه تم نقل وزراعة عدد 348 أصل وراثى من محطة بحوث الجيزة لمحطة بحوث الصبحية بالإسكندرية لتعزيز الأصول الوراثية بها وتكثيف دراسة الإزهار الطبيعى بالإسكندرية، مضيفا :أنه تم أيضا إنتخاب وكسر وزراعة عدد 128 سلالة من سلالات القصب المنزرعة بالمعهد بالجيزة وإرسالها لزراعتها كسلالات سنة أولى بمحطة بحوث المطاعنة .