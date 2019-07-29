شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يمتحنون فى 60 مادة دراسية اليوم باختبارات الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طلاب الدبلومات الفنية صباح اليوم الإثنين، أداء امتحان الدور الثانى لهم، حيث يختبر الطلاب فى 60 مادة دراسية خلال فترة الامتحان اليوم.

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انضباط اللجان من خلال تفقد قيادات التعليم الفنى، بعض لجان السير فى بعض المحافظات وفق خطة المرور على اللجان طوال فترة الامتحانات والتى بدأت فى يومها الأول بتفقد لجان محافظتى القاهرة والجيزة ثم الغربية أمس الأحد.

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وتقدم لامتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالب وطالبة، كما تعقد الامتحانات فى 625 لجنة بجميع القطاعات منها 313 لجنة للتعليم الصناعى، و117 لجنة للتعليم الزراعى، و164 لجنة للتعليم التجارى، و31 لجنة للتعليم الفندقى.



