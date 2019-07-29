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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى الأولى لوفاة الأنبا ابيفانيوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم قداس ذكرى مرور سنة على وفاة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، والذي أقيم بالدير ذاته، بمشاركة عدد من آباء الكنيسة ومجمع الآباء الرهبان.
كما يعقد البابا تواضروس سلسلة من الاجتماعات مع آباء الدير للاطمئنان على أوضاعه الفترة الماضية، إذ يخضع الدير حاليا لإشراف البابا تواضروس شخصيا ويعمل الأب بترونيوس المقارى كوكيل للدير وهو المنصب المعروف باسم "الربيتة".
وشغل الأنبا إبيفانيوس منصب أسقف ورئيس لدير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون بمصر، منذ عام 2013، حتى وُجِدَ مقتولا في 29 يوليو 2018،كانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكما نهائيا يقضى بإعدام الراهبين إشعياء وفلتاؤس المقارى بعد ثبوت اتهامهما بمقتل الانبا ابيفانيوس.
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