شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إريترى يزور القاهرة للاستفادة من تجربة تربية الجاموس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن وفدا من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الإريترى يزور مصر حاليا وذلك للتعرف على الخبرات المصرية فى العديد من القطاعات فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وخاصة التجربة المصرية فى تربية الجاموس، موضحا أن الزيارة في إطار حرص القيادة السياسية الاريترية فى التعاون مع مصر فى استيراد الجاموس.
وأضاف سعد موسى، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وجهت بإعداد برنامج لزيارة الوفد بالتعاون مع معهد بحوث الانتاج الحيوانى ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية وعدد من القطاع الخاص، وكذا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للوقوف على ما وصلت إليه مصر من تقدم فى مختلف المجالات الزراعية.
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