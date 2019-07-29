شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ساعة نظري وعملى.. القوى العاملة تبدأ برنامج التدريب على مهنة جليس مسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس البرنامج التدريبى الأول من نوعه للتدريب الأكاديمى على مهنة جديدة ومستحدثة فى سوق العمل، وهى مهنة جليس مسن.

يأتى ذلك فى إطار البروتوكول المبرم بين كلية التمريض جامعة قناة السويس، والمديرية لتأهيل الشباب الراغب فى العمل كجليس مسن، وذلك تحت رعاية وزارة القوى العاملة، والدكتور طارق رحمى رئيس الجامعة ، وتحت اشراف ياسر سعيد مدير المديرية ، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض .

وقال مدير المديرية :إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الشباب للعمل كجليس مسن، منوها إلى أن مدة البرنامج شهراً بإجمالى 75ساعة تدريب معتمدة منهم ثلاثة أسابيع تدريب نظرى بقاعات المديرية ، فضلا عن أسبوع عملى بمعامل كلية التمريض .

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وتابع أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة القوى العاملة، وكلية التمريض بملف رعاية كبار السن، وتشغيل الشباب وتدريبهم من خلال كوادر وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض ، مشيرا إلى أن المتدرب الذى يجتاز البرنامج سوف يحصل على شهادة معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس، ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

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