شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز الازهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بأندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بأندونيسيا ،بحضور وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس ، و بحضور وزير الشئون الدينية ونائب رئيس مجلس النواب الاندونيسى وكبار رجال الدولة ورؤساء الجامعات واعضاء السفارة المصرية.

بحضور الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر ،ولقمان الحكيم وزير الشئون الدينية ونائب رئيس مجلس النواب الاندونيسى وكبار رجال الدولة ورؤساء الجامعات واعضاء السفارة المصرية،وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس أكد على اهتمام الازهر بأنشاء أول فرع لتعليلم اللغة العربية باندونيسيا وعمق العلاقة مع الشعب الاندونيسي والتأكيد على دور الأزهر فى نشر الوسطية وحماية الدين الاسلامى من الافكار الهدامة والتأكيد على دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال فروعها المنتشرة حول العالم فى الحفاظ على الترابط بين الأزهر الشريف وابناءه كما اكد وكيل الازهر بأنه تم اختيار افضل المتخصصين فى تعليم اللغة العربية للاجانب لغة القرأن لفهم صحيح الدين والثقافة الاسلامية السمحة.

Advertisements

من جانبه قدم وزير الشئون الدينية السيد لقمان الحكيم شكر الحكومة والشعب الاندونيسي للأزهر الشريف لأهتمامه بالشعب الاندونيسى والعمل على فتح ابوابه للطلاب لتعلم الوسطية وصحيح الدين واختيار اندونيسيا لتكون بها اول فرع لمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

أكد الدكتور محمد زين المجد رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر باندونيسيا ان ابناء الأزهر الشريف هم الحصن الأمين لنشر الوسطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، والتأكيد على فضل مصر على اندونيسيا وانها أول من اعترف بأستقلال أندونيسيا.