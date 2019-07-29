شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب "الصيادلة" لوقف التعدى على تخصص الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النقابة العامة للأطباء، نقابة الصيادلة فى خطاب رسمى ضرورة ايقاف التداخل والتعدى على تخصصات الأطباء لاقتصار مهنة الطب على أعضائها فقط .

وأوضحت النقابة، في بيان، أن ذلك بعد وصول شكوى من أطباء قنا، ضد ما قامت النقابة الفرعية للصيادلة فى قنا بخصوص تنظيم كورس يستهدف تدريب الصيادلة وطلبة كلية الصيدلة علي اجراءات الـ( Cosmetics) ذلك أيام 25 ، 26 ، 27 يوليو الجارى.

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وجاء فى المخاطبة: من المعروف ان كل ما يخص الاجراءات التداخلية فى الـ( Cosmetics ) هو جزء لا يتجزأ من ممارسة مهنة الطب ، يختص بها اطباء الأمراض الجلدية، وبالطبع فهذا الجزء من ممارسة مهنة الطب يقتصرعلى الأطباء مثله مثل كل فروع الطب ، وبالتالا ترجو نقابة أطباء مصر منكم توضيح الامر لنقابتكم الفرعية.