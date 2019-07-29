بعد قليل.. بدء حجز شقق سكن مصر في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق. ويبدأ، بعد قليل، حجر الوحدات بالأسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

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