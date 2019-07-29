قبل تطبيق الزيادة.. تعرف على قيمة استهلاكك من الكهرباء وفقًا للأسعار الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بعد أيام قليلة، في تحصيل فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة الشهر الماضي، ليتم تطبيقها بداية من شهر يوليو، وتحصيلها بدءًا من فاتورة أغسطس المقبل.

ويقدم "الخليج 365" قيم فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة التي سيتم تحصيلها خلال أيام، وفقًا لجداول الأسعار.

وفيما يلي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك:

1- استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا، الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا بزيادة قدرها 4 جنيهات.

2- استهلاك 100 كيلو وات ساعة شهريا، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا.

3- استهلاك 200 كيلو وات شهريًا، قيمة الفاتورة التي يتحمل المواطن 106 جنيهات، بدلًا من 78 جنيهًا.

4- استهلاك 300 كيلو وات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها، بدلا من 153 جنيها.

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5- استهلاك 400 كيلو وات، قيمة الفاتورة التى يتحمل المواطن 288 جنيهًا بدلًا من 237 جنيهًا.

6- استهلاك 500 كيلو وات ساعة، قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 388 جنيها بدلًا من 327 جنيهًا.

7- استهلاك 600 كيلو وات، قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 488 جنيهًا بدلًا من 417 جنيهًا.

8- استهلاك 650 كيلو وات، قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 538 جنيهًا بدلًا من 462 جنيهًا ونصف الجنيه.

9- استهلاك 750 كيلو وات، قيمة ما يتحمله المواطن 688 جنيهًا بدلًا من 607 جنيهات ونصف الجنيه.

10- استهلاك 1000 كيلو وات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيهًا بدلًا من 944 جنيهًا.​

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