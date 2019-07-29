بـ90 ألف جنيه.. سيارات كهربائية بديلة للتوك توك في 15 مايو.. والحي: "معندناش معلومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تداولت صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسيارات كهربائية بديلة للتوك توك، في شوارع مدينة 15 مايو التابعة للمنطقة الجنوبية بالقاهرة.

وقال أشرف يحيى، أحد وكلاء استيراد السيارات الكهربائية، إن سعر السيارة الكهربائية 90 ألف جنيه، بينما التوك توك 51 ألف جنيه.

وأضاف يحيى، لـ"الخليج 365"، أن السيارة يمكنها السير لمسافة 120 كم بسرعة 60 كم في الساعة، دون أن تحتاج إلى إعادة شحن البطارية، في حين يمكن للتوك توك السير لمسافة 120 كم وبسرعة قصوى 50 كم في الساعة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

وأوضح أنه يوجد ضمان على السيارة لمدة عام ونصف يشمل تيل الفرامل وزيت الفرامل، كما يتوافر مع كل معدة شاحن البطارية الأصلي والذي يستخدم في عملية إعادة شحن البطارية عقب نفاد الكهرباء.

Advertisements

من ناحية أخرى، قال مصدر بحي 15 مايو إن الحي لا يعلم شيئًا عن هذه المركبات، مشيرًا إلى أنه تم القضاء نهائيًا على تواجد التوك توك في 15 مايو، موضحا لمصراوي: "معندناش تصريحات أو تعليمات بسير هذه المركبات في الشارع، ومصيرها المصادرة".

وقال خالد مصطفى، مسئول الإعلام بمحافظة القاهرة، إن المحافظة لم تصدر أية توجيهات أو موافقات على السماح بسير سيارات كهربائية بديلة للتوك توك في شوارع العاصمة في أي من الأحياء.

وأكد مصطفى لـ"الخليج 365" أن المحافظة ليس لديها أي علم بوجود سيارات أو تكاتك كهربائية: "دي فكرة كويسة تحافظ على البيئة ولكن إحنا معندناش أي معلومات عنها".

​