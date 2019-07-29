"محمد" يطلب تطليق زوجته: "حلمت إنها متجوزة عرفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "محمد. ع" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، مبررًا: "تصرفات مراتي بتأكدلي إنها بتخوني، وحلمت إنها متجوزة عرفي".

وبحسب أوراق الدعوى، فإن "محمد" صاحب محل ملابس، تزوج من "شيماء. م"، 27 سنة، قبل 3 سنوات، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الأقارب.

ويقول "محمد" في دعواه: "منذ بداية زواجنا كانت تحاول إسعادي بكل الطرق والحفاظ على منزلنا، ما دفعني للاهتمام بها أكثر وتنفيذ جميع طلباتها".

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وأضاف الزوج: "مراتي بتنزل بالساعات وترجع شكلها متبهدل، وتقولي كنت في السوق، وكل ما أسألها على مكانها تطلع كدابة، وتحدثت معها عدة مرات لتغير طريقتها، وتتوقف عن الكذب، لكنها أصرت على أفعالها، وتعمدت الخروج أثناء وجودي في العمل، وعلمت ذلك من الجيران، فازداد شكي فيها".

وتقول أوراق الدعوى إن الزوجة انتقلت غاضبة إلى منزل أسرتها فترة طويلة، حتى تصالحت مع زوجها مرة أخرى، لكن الأخير لاحظ تغيرًا في تصرفاتها مرة أخرى.

ويضيف الزوج أنه يشعر دائمًا بكذب زوجته، متابعًا: "حلمت مرة إن زوجتي تزوجت عرفيًا من رجل آخر"، وعندما واجهها بـ"الحلم" أنكرت وهربت ولم يعثر عليها في منزل أسرتها أو يعرف مكانها حتى الآن.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت الدعوى رقم 4011 لسنة 2018، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.​