سر "اللبيسة" وصديقة العمر.. كواليس سرقة شقة شيرين سيف النصر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اختيار الصديق قبل الطريق.. حكمة شعبية يحفظها الكثير عن ظهر قلب تأكيدًا لأهمية اختيار الصاحب والرفيق، لكن الفنانة الشهيرة لم تلق بالًا لتلك المقولة فوقعت ضحية خيانة صديقة عمرها التي سرقت مشغولات ذهبية من شقتها. وقامت مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي بالتوصل لملابسات الواقعة.

داخل مكتبه، كان العميد أحمد وحيد، مأمور قسم الجيزة، يراجع بعض الدفاتر، وينهي أعمالًا إدارية في سيناريو يومي معتاد تبدلت أحداثه لدى تلقيه بلاغًا، عبر جهاز اللاسلكي باكتشاف الفنانة شيرين سيف النصر سرقة مشغولات ذهبية من شقتها القريبة من حديقة الحيوان.

دقائق، ووصلت قوة من القسم للشقة محل البلاغ، وانقسم الضباط ما بين معاينة الأبواب والنوافذ وسماع أقوال الممثلة الشهيرة، بينما عمد الباقون إلى مراجعة كاميرات المراقبة المُثبتة بمحيط العقار محل الواقعة.

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منذ اللحظة الأولى لوصوله، عكف المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة، على معاينة غرفة النوم التي اعتادت الفنانة الاحتفاظ بمجهوهراتها بداخلها، ولاحظ عدم وجود آثار بعثرة في محتوياتها أو كسر في الباب والنافذة، ما يرجح أن الجاني ليس غريبا وعلى دراية تامة بالمنزل.

لم يستغرق رئيس المباحث وقتا لتوزيع المهام على معاونيه، جاء أول التوجيهات بفحص المترددين على الشقة (عمال - أصدقاء وأقارب) فضلا عن سؤال الممثلة الكبيرة عن آخر زائريها فجاء ردها حاسما "مفيش حد بيدخل ويخرج إلا صاحبتي.. اللبيسة بتاعتي".

الخطوة التالية لفريق البحث أنجزها الرائد هشام فتحي، معاون أول مباحث الجيزة بنجاح؛ إذ عمل على تكثيف التحريات وسؤال حارس العقار حول المشتبه بها، وأضحت الصورة واضحة بأنها وراء ارتكاب الوقعة.

بالعرض على اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهمة "48 سنة"، وانطلقت مأمورية استهدفت محل إقامتها، وأمكن ضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات عبارة عن "غويشة - إنسيال"، ليسدل رجال المباحث الستار على الواقعة بإحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.