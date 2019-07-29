أخبار مصر | حتى لا تضربك الحرارة.. ننشر طقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى لا تضربك الحرارة.. ننشر طقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا لطيف ليلًا، على الأنحاء كافة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على عددٍ من محافظات ومدن مصر، كالتالى:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

الإسكندرية 25 32

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

السلوم 22 32

سيوة 24 36

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 23 32

Advertisements

رفح 23 31

نويبع 26 35

طابا 28 34

كاترين 20 29

الطور 26 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 36

بنى سويف 23 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

الوادى الجديد 23 41

حلايب 28 36

شلاتين 26 38