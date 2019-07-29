أخبار مصر | حتى لا تضربك الحرارة.. ننشر طقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى لا تضربك الحرارة.. ننشر طقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا لطيف ليلًا، على الأنحاء كافة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على عددٍ من محافظات ومدن مصر، كالتالى:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 36
الإسكندرية 25 32
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 35
دمنهور 25 32
بلطيم 25 31
مطروح 22 30
السلوم 22 32
سيوة 24 36
بورسعيد 25 31
دمياط 24 30
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 36
السويس 24 35
العريش 23 32
رفح 23 31
نويبع 26 35
طابا 28 34
كاترين 20 29
الطور 26 35
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 37
مرسى علم 30 37
الفيوم 24 36
بنى سويف 23 36
المنيا 24 36
أسيوط 24 38
سوهاج 24 39
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 29 42
الوادى الجديد 23 41
حلايب 28 36
شلاتين 26 38