أخبار مصر | اليوم.. مصر للطيران تسير 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة لنقل الحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مصر للطيران تسير 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة لنقل الحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسيِّر الشركة الوطنية "مصر للطيران"، اليوم الإثنين، 20 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 4530 حاجًا من حجاج بيت الله الحرام.

والرحلات تشمل 11 رحلة إلى جدة لنقل 2529 حاجًا، و8 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2001 حاج من حجاج قرعة القاهرة، والإسماعيلية، والشرقية، وتضامن القاهرة، والغربية، والفيوم، والبحر الأحمر، وحجاج فلسطين، والشركات السياحية بخلاف رحلات العمل.