مصر | اليوم.. محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ "بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و 827,210 ألف جنيه للضرائب

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى.

كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.