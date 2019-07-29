شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب الثالث في «بطريركية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة معرض الكتاب الثالث في مقر كاتدرائية الأقباط الارثوذكس بالإسكندرية مساء اليوم الاثنين.

وقال القمص إبرام إميل، وكيل قداسة البابا تواضروس بالإسكندرية وراعي الكنيسة المرقسية الكبري، إن المعرض يقام للعام الثالث ويشارك في الافتتاح رؤساء قطاعات وزارة الثقافة وأحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية.

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