شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم للأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودع المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وحرص محافظ الغربية على مصافحة الحجاج وتهنئتهم بأداء مناسك الحج لهذا العام . متمنياً لجميع الحجاج التمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام.

وأكد المحافظ على تواصله المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج المحافظة للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية وخاصة توفير الرعاية الكاملة لكبار السن. مطالباً الحجاج بالإلتزام بقواعد وسلوكيات الحج الصحية والدعاء لمصر الغالية بأن يديم عليها الأمن والإستقرار والتقدم.

جدير بالذكر أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية بلغ هذا العام 546 حاجا و12 مشرفا سيتوجهون إلى الأراضي المقدسة على فوجين الفوج الأول يضم (313 حاجا و7 مشرفين)، في حين يضم الفوج الثاني (233 حاجا و5 مشرفين).