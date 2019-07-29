شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للروم يترأس قداسًا إلهيًا بدير القديس سابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، للروم صلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس سابا بدير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية.

وقال المطران نقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الاسكندرية للروم، مطران طنطا، إن البابا ألقى عظة روحية تحدث فيها عن الأهمية الكبيرة لرسالة البلدان الثلاثة مصر واليونان وقبرص، والدور الذي يلعبونه من أجل السلام والاستقرار في منطقة البحر المتوسط بقوله: «هذه البلدان المباركة الثلاثة مصر واليونان وقبرص، هي العزاء والأمل للبحر المتوسط بأكمله».

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وأوضح أن البابا خاطب في كلمته جميع المصريين في أنحاء العالم، بتمنياته الطيبة لجميع أولئك الذين ما زالوا يتذكرون مدينة الإسكندرية، وأحيائها الإبراهيمية والشاطبي وسان استيفانو وأبوقير، وجميع الأماكن التي لعبت دورًا في تاريخ الهيلينية الإسكندرانية، وشدد على أن «كل من عاشوا في الإسكندرية، يعلمون أننا نحافظ على كوزموبوليتها (عالميتها)».

ولفت إلى انه بمناسبة بدء صوم رقاد السيدة العذراء مريم الذي يبدأ في الأول من أغسطس والذي ينتهي في 15 أغسطس بعيد رقاد العذراء مريم، تمني للجميع صوم مبارك وعيد ملئه البركات الروحية.

فيما ترأس المتروبوليت يوناس (Jonah Lwanga) خدمة صلاة الشكر بحضور الملك Kabaka في كنيسة القديس اسبيريدون الأرثوذكسية لرعية Luguzi في مقاطعة واكيسو (Wakiso) وذلك أحتفلا مرور 26 عامًا على تولي جلالة الملك Kabaka، ملك Buganda Ronald Muwenda Mutebi، منصب ملك مملكة بوغندا (Buganda). كما كان حاضر رئيس الوزراء Katikiro Charles Peter Mayiga.