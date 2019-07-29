شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار متوقعة 29 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تنظر محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها. القاهرة.. تسير شركة الطيران الوطنية (مصر للطيران) 20 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 4530 حاجا إلى الأراضي المقدسة. Advertisements القاهرة.. تستضيف هيئة الرقابة المالية أول اجتماع للاتحاد المصري للأوراق المالية. القاهرة.. تنطلق فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان» والتي تنفذها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بجميع المحافظات. اﻹسكندرية.. تنظم مكتبة الإسكندرية حفلا لتكريم نخبة من رموز الفن والثقافة؛ وذلك على هامش فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ (17) المقام حاليا بالمكتبة. القاهرة.. تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين».

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