شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطة تحديث القطارات المطورة على الخطوط الفرعية والضواحى × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة إعادة تأهيل وتحديث القطارات المطورة (العادية ذات اللون الأصفر) العاملة على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحى لخدمة محدود الدخل وبسطاء المواطنين.

1ـ السكة الحديد تعاقدت مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لإعادة تأهيل 200 عربة مطورة.

2ـ أول دفعة من العربات التى سيعاد تأهيلهما تم تسليمها للسكة الحديد بداية الأسبوع الجارى.

3ـ أول دفعت بلغت 20 عربة وتم تشغيلها على خط سكة حديد القاهرة ـ منوف.

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4ـ القطارات المطورة كلا منها يتكون من 7 عربات مطورة بجانب الجرار الذى يقطرها.

5ـ خطة إعادة تأهيل العربات المطورة تستهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.