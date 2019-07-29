شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رواق الجامع الأزهر ينظم ندوة عن الأمن الفكرى فى الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رواق الجامع الأزهر، اليوم الإثنين، فى تمام السابعة مساء، ندوة بعنوان"الأمن الفكري فى الإسلام" وذلك ضمن سلسلة ندوات "شبهات وردود" التى ينظمها الجامع الأزهر، لمكافحة التطرف الفكرى والغلو، وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الفكر المتطرف.

يحاضر في الندوة كل من الدكتورعبد الله عبد الغنى سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور عمر غانم أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، ويدير الندوة الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المشرف العام على الرواق الأزهري.

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وتهدف سلسلة ندوات "شبهات وردود" إلى تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور أرواقة الجامع الأزهر، وفتح الباب للإجابة على ما يدور في أذهانهم من تساؤلات واستفسارات؛ لدحض شبهات التطرف والإرهاب، وتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، والإسهام في توعية أبناء المجتمع بما يضمن استقرار الأوطان.

يأتى ذلك فى ضوء التوجيهات لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وهمومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.