بعد رصدها في التجمع الخامس.. خبير: سم "الطريشة" يقتل الإنسان خلال ساعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تداول مواطنون صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لثعبان "الطريشة" في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وأرجع بعضهم سبب ظهورها إلى قتل الكلاب الضالة والقطط التي كانت تتغذى عليها، ما أدى إلى انتشارها.

وحذر الدكتور عمر تمام، خبير الحياة البرية وعميد معهد الدراسات البيئة في جامعة السادات، من التعامل مع ثعبان "الطريشة" السام، مشددًا على ضرورة الابتعاد عنه مسافة متر على الأقل وطلب النجدة.

وقال تمام لـ"الخليج 365"، إن ثعبان "الطريشة" منتشر في جميع ربوع مصر خصوصًا المحافظات ذات الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أنها من عائلة الحية السامة التي تعتمد على مهاجمة ضحيتها من خلال عض أقرب جزء منها، مستخدمة أنيابها المتحركة التي تميزها عن عائلة "الكوبرا".

ووصف خبير الحياة البرية ثعبان "الطريشة": "دائمًا تشبه لون التراب الأصفر، وجسمها يكون قصير لا يتعدى طولها 20 سنتيمتر وتغطي جسمها بالأشواك".

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وأضاف تمام أن الثعبان، منتشر بداية من الوجه البحري والساحل الشمالي حتى حلايب وشلاتين؛ لكنه يميل إلى الوجود في الظهير الصحراوي، وظهر في الأونة الأخيرة بمدينة السادات والمعادي والتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

ونوه تمام إلى أن خطورة "الطريشة" تتمثل في أن سمها يحتوي على مادة حارقة تشبه "مياه نار" تقتل الأنسجة الملامسة لمكان العضة، وينتشر خلال ساعتين في الجسم كله من مكان العضة، ما يتطلب قطع الجزء المصاب للحفاظ على حياة الضحية من الوفاة.

وأشار إلى أن السبب في ظهورها يرجع لانتشار القوارض وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتوسع في الصحراء، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بقتل الكلاب الضالة.

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