تقضي على السمسرة.. ما هي "بوابة العمرة المصرية" في 13 نقطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أطلقت وزارة السياحة، أمس الأحد، بوابة العمرة المصرية في مؤتمر صحفي للعمل على النهوض بالقطاع والتسهيل على الشركات والمواطنين. ويرصد "الخليج 365"، أهم 13 معلومة عن البوابة الجديدة: 1- إطلاق "بوابة العمرة المصرية" يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي لوزارة السياحة. 2- البث الفعلي لبوابة العمرة في منتصف شهر أغسطس المقبل. 3- تم ربطها بوزارة الداخلية والطيران والجوازات عبر المنافذ "الجوية- البحرية- الطرق". 4- تعتبر الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمر والمراقب على تنفيذها. 5- إطلاقها الحل الأمثل لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث خصوصا تأشيرة العمرة الإلكترونية. 6- تحمي حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة. Advertisements 7- تقضي على السماسرة والشركات غير المرخصة و"الوكيل الافتراضي". 8- تسهل الإجراءات أمام المعتمر ومنحه قدر أكبر على اختيار الشركة والبرنامج المناسب. 9- تمنح المواطن الحق في تقديم شكوى ضد الشركات المخالفة. 10- تُمكن وزارة السياحة من بيع برامجها لجميع دول العالم ـ "العمرة بلس". 11- تجمع جميع الأجهزة المعنية في طريق واحد للحفاظ على الاقتصاد المصري. 12- تتيح المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن. 13- تُلزم الشركات السياحية بتوضيح أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.​ ​

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