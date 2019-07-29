مصر | ضبط 12 شخصا مشتبه بهم في حملات أمنية بالمنطقة الآثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 12 شخصا مشتبه بهم في حملات أمنية بالمنطقة الآثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الآثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 55 كرسي – 3 ثلاجة – 3 فرش خردوات- غرزة شاي – 7 استاند – 1 تروالي- 18 طقطوقة – 9 ميزان – 3 شمسية – اسطوانة غاز، وبلغ الإجمالي 108 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 5 هاربين من أحكام جزئية – 10 حكم مستانف – 12 اشتباه، وبلغ الإجمالي 27 مخالفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.