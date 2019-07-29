أخبار مصر | الاستعدادت الأخيرة لنقل مسلة رمسيس الثاني من القاهرة للعلمين.. ومصادر: "النقل مساء اليوم" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعدادت الأخيرة لنقل مسلة رمسيس الثاني من القاهرة للعلمين.. ومصادر: "النقل مساء اليوم" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على عدد من الصور الخاصة بالاستعدادات الأخيرة لعملية نقل مسلة الملك رمسيس الثاني والموجودة في حديقة المسلة بمنطقة الجزيرة أمام برج القاهرة، إلى العلمين الجديدة.

وأوضحت مصادر من داخل وزارة الآثار في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن عملية النقل تتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، وأكدت أن وجهة المسلة الجديدة ستكون متحف مدينة العلمين الجديدة وأن عملية النقل ستتم مساء اليوم.

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وقال المصدر إن الصور توضح اكتمال الصلبات والشدات الخشبية والحديدية حول المسلة، حيث سيتم رفعها كتلة واحدة وتحريكها فوق عربات إلى مقرها الدائم في العلمين، وسوف تتابع الخليج 365 عملية النقل مساء اليوم.

يذكر أن المسلة تعود للملك رمسيس الثاني، وموطنها الأصلي منطقة صان الحجر والتي حوت وضمت العديد من المسلات منها هذه المسلة، والتي نُقلت بعد ثورة يوليو 52 إلى منطقة الجزيرة أمام برج القاهرة، كما يوجد مسلة أخرى من نفس منطقة صان الحجر أمام مطار القاهرة الدولي.

وعلى مدى ما يقرب من 70 عامًا ظلت المسلة أحد معالم منطقة الجزيرة بالقاهرة، حيث تقع بالقرب من البرج، والمسلة للملك رمسيس الثاني الذي هو أحد أعظم ملوك مصر القديمة، حيث شيد العديد من المعابد منها معبد أبو سمبل، وصرح معبد الأقصر، وله عدد من التماثيل المشهورة منها تمثاله في منطقة ميت رهينة وقام بتأسيس عاصمة برعمسيس وله عدد كبير من المسلات في تانيس "صان الحجر".