شكرا لقرائتكم خبر عن خلال موسم الحصاد.. برامج إرشادية لمواجهة ذبابة الفاكهة بحدائق المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لمحصول المانجو، خاصة خلال موسم الحصاد مع بداية شهر أغسطس المقبل، من خلال البرامج الارشادية ومكافحة ذبابة الفاكهة لعدم تساقط الثمار .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه يجب على مزارعى المانجو الاستمرار فى مقاومة ذبابة الفاكهة، حيث إنه فى حالة وجود الذباب بأعداد قليلة يتم الرش الجزئى بمخلوط مكون من 2/1 لتر بومينال + 2/1 لتر دايمثويت 40% + 19 لتر ماء.

وأضاف التقرير، أنه يجب أن يتم رش جذع الشجرة بمعدل 100 سم³ من محلول الرش مع رش صف وترك صف بدون رش ويمكن استخدام تلك الطريقة بالحدائق التى بها أصناف متأخرة النضج، ولا ينصح بالرش الكلى نظرا لجمع الثمار فى تلك الفترة، وحرصا علي صحة المستهلك، يجب جمع الثمار المصابة المتساقطة والتخلص منها أولا بأول بدفنها على عمق أكبر من 5 سم حتى لا تكون مصدر لإكمال دورة حياة الذباب وإعادة الإصابة .

وتابع التقرير، أنه لابد من مرعاة ترك الثمار على الأشجار بعد اكتمال النضج لتقليل فرص إصابتها بذبابة الفاكهة، بالإضافة إلى جمع الثمار عقب ظهور علامات النضج وسهولة انفصال الثمار عند لفها باليد أو عند بدء التلوين، ولابد من الجمع باستخدام السلالم والمقصات مع وضع الثمار داخل عبوات ذات جوانب ملساء لحماية الثمار من الخدوش.