شكرا لقرائتكم خبر عن «النحالين العرب» ينظم مؤتمرا دوليا لتطوير الصناعة والنهوض بقطاع التربية وإنتاج العسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم اتحاد النحالين العرب المؤتمر الدولي الثاني عشر تحت شعار «اتحادنا خلية نحل» خلال الفترة من ٧- ٩ أكتوبر ٢٠١٩ بإقليم كردستان – أربيل بجمهورية العراق برعاية رئيس حكومة أقليم كُردستان العراق، بهدف تنمية وتطوير قطاع تربية النحل، وتنمية الروابط بين النحالين وتنسيق التعاون فيما بينهم في مجال تربية النحل ومنتجاته.

وقال فتحي بحيري رئيس إتحاد النحالين العرب في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، ان المؤتمر يساهم في النهوض بتربية النحل وإنتاج العسل بالمنطقة العربية وإستعراض التحديات التي تواجه صناعة النحل، مشيا إلى أهمية دور النحل في النهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية وإنعكاس ذلك على الأمن الغذائي العربي.

وأضاف بحيري ان المؤتمر يناقش عددا من البحوث العلمية والأنشطة المتعلقة بتربية النحل والامراض والآفات التي تهدد صناعة النحل والحلول العلمية والعملية لمواجهة هذه التحديات، فضلا عن خطط تطوير الصناعة لما لها من مردود إقتصادي وصحي وبيئي لا ينكره أحد في حماية الصحة العامة والبيئة، خاصة ان النحل يعد أحد أدوات التعرف على حالة البيئة في كل منطقة عربية.