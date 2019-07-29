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البعثة الطبية للحج تنصح ضيوف الرحمن بالتوجة لعياداتها فور الشعور بالمرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، الحجاج بضرورة التعامل السريع مع الأمراض بما يساهم فى الشفاء العاجل لضيوف الرحمن ونصحت البعثة الحجاج بتغطية الفم والأنف باستخدام القناع الطبى "الماسك".

 

وشددت البعثة الطبية للحج على البعد عن أماكن الزحام الشديد وتابعت البعثة فى منشوراتها : عند الإصابة بالإسهال يجب على الحاج أن يحرص على تناول العلاج بالكامل وفقا لارشادات الطبيب، والإسراع فى تناول السوائل التعويضية.

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ونصحت البعثة الطبية الحجاج عند الشعور بأعراض مثل الكحة وضيق التنفس، أو الإسهال أن يتوجهوا مباشرة إلى عيادات البعثة الطبية للحج المنتشرة بإقامة الحجاج المصريين.

 

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