شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: برامج مرورية مكثفة على مجازر اللحوم قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف الرقابة على مجازر اللحوم البالغة 482 مجزرا، لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال عيد الأضحى، موضحًا أن الحملات هدفها الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إنه يتم عمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات، والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

وأضاف عبد الحكيم محمود، أن من بين الإجراءات المتبعة حاليا إلغاء الراحات والإجازات للأطباء البيطريين بالمجازر وتدعيمهم بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل العيد، موضحا أنه يتم التأكيد تباعا على توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، تكثيف المرور على مجازر الحيوانات بالمحافظة، توفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، التنسيق بين مديريات الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، بالإضافة إلى التنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى لمكافحة الذبح خارج المجازر.