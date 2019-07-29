لترشيد المياه.. حظر زراعة 56 صنفًا وضخ صرف زراعي للأرز الجاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي اتفقتا على حظر 56 صنفًا من الأصناف الشرهة للمياه، لافتة إلى أن الدولة تتعامل مع ندرة المياه بالشكل الأمثل للحد من خطورتها.

وأضافت السيد في تصريحات صحفية الأحد، أن وزارة الري تدفع بسياسة الترشيد وإقامة مسابقة الترشيد للمزارعين وتدشين محطات تحلية جديدة مثل محطة الجلالة، وجاري إنشاء محطة العلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركة المياه؛ بهدف ترشيد الاستخدام للمياه في دولة تعاني من فقر مائي.

وأشارت إلى أن وزارتا الزراعة والري اعتمدتا هذا العام 3 أصناف من الأرز الجاف، وتم توفير مياه للمساحات المقررة بمياه صرف صحي زراعي.