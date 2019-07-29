شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.

وتقدم الإمام الأكبر في بيان له الاثنين، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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