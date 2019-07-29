مصر | تحرير 3395 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (1370) مخالفة انتظار خاطئ، (347 ) متنوع، ( 4 ) سيارات بدون لوحات معدنية، دراجه بدون لوحات معدنية، ( 30 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 9 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (4 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1410 ) نـمــوذج 125، ( 14 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 9 ) زجاج فاميه، ( 3 ) حجز توك توك، ( 76 ) التصالح الفوري، ( 13 ) ملصقات ومتعلقات، تقطيع خط السير، ( 30 ) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3395 مخالفة مرورية.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.