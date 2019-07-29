شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: هناك نقلة نوعية فى مستوى الأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعليقا على الأداء الدعوى والإعلامى لعدد كبير من الأئمة والواعظات قالت وزارة الأوقاف، "نفتخر بالنقلة النوعية فى مستوى كثير من الأئمة والواعظات، أداء دعويا، وأداء إعلاميا، ومشاركة فى التأليف، وفِى العمل الإدارى، حيث أصبح جيل الشباب الجديد من أبناء الوزارة وشباب علمائها مؤهلا لتولى المسئولية الدعوية والإدارية فى مفاصل الوزارة المختلفة.

وأكدت الاوقاف، أن كوادرها أصبحوا بالفعل من أعمدة الوزارة فى كثير من مفاصلها الحيوية، ويتسمون بديناميكية كبيرة فى مختلف المجالات، وهو ما يشجعنا على الدفع بهم بقوة والعمل على مزيد من تأهيلهم لإكسابهم مزيدا من الخبرات والمهارات فى مختلف المجالات، والقادم أفضل.