شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة بداية العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أنه وبعد موافقة مجلس قطاع الصيدلة بالجامعة، جار استكمال إجراءات بدء العمل بنظام الدراسة الجديد بالقطاع، والذي يمنح درجة البكالوريوس في دكتور الصيدلة بعد ست سنوات (٥ للدراسة بالإضافة إلى سنة للتدريب، وذلك بداية مع العام الدراسي الجديد 2019 /2020.

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وأكد نائب رئيس الجامعة أنه بعد موافقة مجلس قطاع الصيدلة الذي يشمل كليات الصيدلة الثلاث بجامعة الأزهر بنين وبنات القاهرة وأسيوط، سوف يتم عرض القرار على مجلس الجامعة تمهيدًا لعرضه على المجلس الأعلى للأزهر.

وأوضح «عامر» أن هذا يأتي في إطار إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة لخريج الأزهر بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي الكليات العملية بالجامعة في إطار التطوير الشامل التي تشهده الجامعة بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ولمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.

وأشار «عامر» إلى أن النظام الجديد صُمم ليتلائم مع نظم التعليم الصيدلي وممارسة المهنة عالميا، والتي تعتبر برنامج دكتور الصيدلة (Pharm D) هو البرنامج السائد في معظم الدول، (ومدة الدراسة 5+1 سنة مخصصة تدريب)، كما تشترط اجتياز اختبار قومي إلزامي مؤهل لممارسة المهنة (National Pre-Licensure Exam) لقياس مدى قدرة الخريج على ممارسة المهنة داخل البلد أو حتى خارجها كمتطلب أساسي لممارسة المهنة، إلى جانب الإعداد والتمهيد للتخصص المهني أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.