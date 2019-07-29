شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس بـ"أبو مقار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الإثنين، قداس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار الذى قتل داخل أسوار ديره بوادى النطرون العام الماضى على يد الراهبين إشعياء وفلتاؤس المقارى المحكوم عليهما بالإعدام.

يشارك البابا تواضروس فى قداس الصلاة، رهبان وآباء الدير، ومحبى وتلاميذ الأنبا غبيفانيوس على أن يعقد البابا تواضروس سلسلة من الاجتماعات مع آباء الدير للاطمئنان على أوضاعه الفترة الماضية، إذ يخضع الدير حاليا لإشراف البابا تواضروس شخصيا ويعمل الأب بترونيوس المقارى كوكيل للدير وهو المنصب المعروف باسم "الربيتة".

وشغل الأنبا إبيفانيوس منصب أسقف ورئيس لدير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون بمصر، منذ عام 2013، حتى وُجِدَ مقتولا في 29 يوليو 2018.

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فيما أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما نهائيا يقضى بإعدام الراهبين إشعياء وفلتاؤس المقارى بعد ثبوت اتهامهما بمقتل الأنبا إبيفانيوس.