شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 29/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

السلوم 22 32

سيوة 24 36

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 25 36

نخل 20 36

نويبع 26 35

طابا 28 34

كاترين 20 29

الطور 26 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 36

بني سويف 23 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

أبو سمبل 25 42

الوادي الجديد 23 41

شلاتين 26 38

أبو رماد 26 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى

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مكة المكرمة 29 41

المدينة 28 43

الرياض 27 45

المنامة 32 38

أبوظبى 34 45

الدوحة 32 37

الكويت 30 44

دمشق 16 36

بيروت 26 31

عمان 17 31

القدس 18 29

غزة 22 30

بغداد 27 44

مسقط 31 35

صنعاء 15 28

الخرطوم 28 41

طرابلس 25 36

تونس 22 34

الجزائر 21 27

الرباط 17 25

نواكشوط 24 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم :

الصغرى العظمى

أنقرة 16 34

إسطنبول 20 30

إسلام أباد 24 32

نيودلهي 26 31

جاكرتا 23 33

بكين 25 34

كوالالمبور 24 31

طوكيو 25 30

أثينا 22 34

روما 19 26

باريس 13 24

مدريد 17 31

برلين 20 28

لندن 15 22

مونتريال 20 28

موسكو 10 26

نيويورك 24 32

واشنطن 19 31